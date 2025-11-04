Huaico bloquea carretera Huánuco-Tingo María: hay decenas de vehículos desde hace varias horas

Esta mañana, un huaico de grandes proporciones se registró en el kilómetro 93 de la carretera Huánuco–Tingo María, a la altura del sector Trincao, en la región Huánuco. El alud fue provocado por las intensas lluvias de los últimos días.

En el lugar, decenas de vehículos están varados por varias horas en ambos lados de la vía, que conecta a Huánuco con regiones como Ucayali y San Martín. Los choferes que trasladaban frutas y verduras temen que sus productos se malogren.

LABORES DE LIMPIEZA

El deslizamiento también afectó viviendas, que se llenaron de lodo, piedras y troncos. No se han reportado daños personales hasta el momento, los pobladores esperan la llegada de maquinaria pesada para realizar las labores de limpieza.

El bloqueo de la vía podría extenderse debido a que los deslizamientos continúan. Las condiciones del clima y las lluvias generan acumulación de sedimentos, lo que impide una limpieza inmediata del tramo afectado, informa Canal N.