Extorsionadores exigen S/200,000 a alcalde de Huarmey: autoridad evalúa renuncia tras atentado

“Pensé que era un sueño, pero la explosión fue real. A las 1:47 llegó el serenazgo y luego la Policía. Me están extorsionando y temo por mi vida”, declaró el alcalde.

Esta madrugada, una explosión alteró la tranquilidad de los vecinos del parque Antonio Raimondi, en Huarmey, región Áncash. Un artefacto explosivo fue detonado frente a la vivienda del alcalde provincial Cavino Cautivo Grasa.

Tras la detonación, la Policía encontró en la puerta una bala calibre 9 mm y una carta extorsiva en la que se exigía el pago de S/200,000. Las evidencias fueron trasladadas a la Divincri de Chimbote para las investigaciones de ley.

ACTUAR CON FIRMEZA

Visiblemente afectado, el burgomaestre exhortó a las autoridades a actuar con firmeza frente a estos actos de violencia. Asimismo, Cautivo Grasa anunció que evalúa renunciar a su cargo ante el temor por su seguridad y la de su familia.


