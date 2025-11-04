Senamhi emite alerta naranja por fuertes lluvias: reportan inundaciones y huaicos en varias regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja a nivel nacional ante la presencia de lluvias intensas, granizo, aguanieve y nevadas que afectan a gran parte del país. La medida estará vigente hasta el viernes 7 de noviembre y abarca las regiones Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco y Piura.

LLUVIAS, VIENTOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS

Según el pronóstico del Senamhi, se prevén precipitaciones “de moderada a fuerte intensidad” acompañadas de ráfagas de viento de hasta 40 km/h y descargas eléctricas. En la sierra central, se esperan granizadas por encima de los 2,800 m.s.n.m. y nevadas sobre los 3,800 m.s.n.m., mientras que en la costa norte podrían presentarse lluvias dispersas y aumento de nubosidad durante la tarde y noche.

El organismo recomendó a las autoridades locales y a la población mantenerse en alerta, ante la posibilidad de desbordes, activación de quebradas y bloqueos de carreteras.

REGIONES AFECTADAS

Según RPP reportaron daños en diversas zonas del país. En Piura, las lluvias prolongadas por más de seis horas dejaron calles anegadas y barrios completamente inundados. En Chiclayo (Lambayeque), una intensa precipitación de cuatro horas provocó inundaciones en mercados y vías principales.

En Junín, el distrito de Vizcatán del Ene registra más de 30 viviendas afectadas y el 60 % de las vías intransitables. En Áncash, los pobladores alertaron sobre la posible activación de quebradas por la acumulación de agua, mientras que en Huánuco, un huaico bloqueó la Carretera Central en el tramo hacia Tingo María, dejando a varios vehículos varados.

El Senamhi y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) mantienen monitoreo constante de las zonas más vulnerables para coordinar acciones de emergencia. Se recomienda a la ciudadanía evitar zonas de riesgo, revisar techos y desagües, y seguir las alertas oficiales mientras persista el fenómeno climático.