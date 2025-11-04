Beca 18: más de 97 mil jóvenes rendirán el Examen Nacional de Preselección este 16 de noviembre

El Minedu ofrecerá 20 mil becas integrales para estudiar una carrera profesional con todos los gastos cubiertos por el Estado.

Un total de 97 528 jóvenes de todas las regiones del país rendirán el domingo 16 de noviembre el Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18 – Convocatoria 2026, con el objetivo de acceder a una de las 20 000 becas integrales que otorga el Ministerio de Educación (Minedu), a través del Pronabec, para cursar estudios superiores en universidades e institutos públicos o privados.

De acuerdo con el Pronabec, esta será la convocatoria con mayor participación en la historia del programa. En total se inscribieron más de 103 000 postulantes, de los cuales 97 528 acreditaron los requisitos exigidos. La lista de jóvenes aptos puede consultarse en la página web oficial: www.pronabec.gob.pe/beca-18.

“La masiva participación demuestra el deseo de miles de jóvenes de transformar su vida a través de la educación. El Estado seguirá garantizando oportunidades de estudio, especialmente para quienes más lo necesitan”, destacó el ministro de Educación, Jorge Figueroa.

Examen seguro y simultáneo en todo el país

El ENP constará de 60 preguntas orientadas a medir competencias matemáticas y de comprensión lectora, y se desarrollará simultáneamente en 180 locales de evaluación distribuidos a nivel nacional. Cada participante recibirá la dirección exacta de su sede a través de su casilla electrónica del Sistema Integrado de Becas (Sibec).

Para asegurar un proceso transparente y confiable, la elaboración del examen estuvo a cargo de una institución de educación superior, mientras que su aplicación y revisión serán responsabilidad de otra entidad independiente. Además, el proceso contará con el resguardo de la Policía Nacional y la presencia de veedores locales en todas las sedes.

Resultados y modalidades

Los resultados con los nombres de los preseleccionados se publicarán el 22 de diciembre de 2025, por cada una de las 10 modalidades de la beca. El puntaje final incluirá tanto el resultado del examen como bonificaciones adicionales para postulantes con discapacidad, procedentes de comunidades originarias, o afectados por la violencia interna entre 1980 y 2000, entre otros factores priorizables.

Desde su creación, Beca 18 ha beneficiado a más de 88 000 peruanos, brindándoles educación superior de calidad y nuevas oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Los interesados pueden revisar las pautas técnicas del examen en la web del Pronabec o comunicarse a través de sus canales oficiales: