Se derrumba torre de iglesia en Junín: escombros caen sobre vivienda aledaña matando al dueño

La tragedia en Junín. Una de las torres de la iglesia San Ignacio de Loyola, construida en 1,640, se desplomó la madrugada de ayer causando la muerte de una persona, que fue identificada como Víctor Izaguirre.

De un momento a otro la estructura se derrumbó, cayendo parte de los escombros sobre el techo de calamina de una casa aledaña, donde estaba el dueño descansando, quien murió aplastado por adobes y tierra.

TRABAJOS PREVENTIVOS

Familiares de la víctima muy consternados exigieron justicia, pues el monumento histórico debía estar en mejores condiciones. Indicaron que hasta el momento ningún representante de la iglesia los ha contactado.

Comentaron también que ni la Municipalidad Provincial de Junín ni el Ministerio de Cultura habían declarado en emergencia la iglesia para realizar trabajos preventivos, a pesar de su antigüedad y evidente deterioro.