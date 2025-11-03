Policía frustra asalto en financiera de Chiclayo: uno de los criminales tuvo un terrible desenlace

En horas de la tarde de este lunes 3 de noviembre, la Policía Nacional del Perú (PNP) frustró un asalto en una entidad financiera de Chiclayo. En medio del operativo, uno de los tres criminales que ingresaron al establecimiento terminó disparándose y falleció en el acto.

¿CÓMO LLEGARON LOS AGENTES?

Aunque en un principio la situación era compleja, los agentes de la PNP fueron alertados por la alarma del local, la cual fue tocada por el miembro de seguridad, quien aprovechó una distracción de los criminales para comunicarse con los efectivos.

El hecho pudo visualizarse en las redes sociales, donde se observó a los Policías con armas de larga alcance, mientras, le pedían a uno de los hampones, que ponga su pistola en el piso, sin embargo, hizo caso omiso, y terminó con su vida.

Cabe mencionar que, un representante de la Región Policial Lambayeque reveló que durante la intervención que realizaron pudieron hallar dos armas de fuego, las cuales habían sido arrebatas en Casa del Adulto Mayor en Chiclayo y Sucamec.