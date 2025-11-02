MIDAGRI: Nueve Comunidades nativas recibieron sus títulos de propiedad en Loreto

En un hecho histórico que consolida la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas amazónicos, nueve comunidades nativas de las provincias de Alto Amazonas y Datem del Marañón recibieron sus títulos de propiedad comunal en una ceremonia realizada en el distrito de Yurimaguas. Este reconocimiento garantiza la seguridad jurídica sobre sus tierras ancestrales, fortaleciendo su autonomía y gestión sostenible del territorio.

La entrega fue posible gracias al trabajo articulado del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través del Proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú – Tercera Etapa (PTRT3), ejecutado por la Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS) en coordinación con el Gobierno Regional de Loreto.

En total, se formalizaron 52,035 hectáreas en beneficio de 169 familias indígenas pertenecientes a las comunidades Kari, Puerto Inca, San Vicente, 6 de Mayo, Centro Nacacuy, Nueva Santa Rosa, Puerto Bischi, San Sebastián y Nueva Esperanza, ubicadas en los distritos de Balsapuerto, Pastaza, Manseriche, Barranca y Andoas.

“Esperamos más de 25 años por este momento. Hoy podemos decir que nuestras tierras están seguras. Agradezco al MIDAGRI y al equipo del PTRT3 por llegar hasta nuestra comunidad. Vivíamos con miedo de los madereros, pero ahora tenemos nuestro título”, expresó Urias Pua Ramírez, Apu de la comunidad San Sebastián, del pueblo Kichwa, en el distrito de Pastaza.

Además, 124 familias agricultoras de los distritos de Teniente César López Rojas, Balsapuerto y Santa Cruz recibieron títulos individuales que formalizan 1,149 hectáreas dedicadas principalmente a la producción agrícola y la seguridad alimentaria local.

“Este es un sueño cumplido para las comunidades. La titulación comunal refleja el trabajo conjunto entre la población y las autoridades, y marca un nuevo inicio para la gestión autónoma de sus territorios. El título es un derecho que por muchos años les correspondía y hoy se hace realidad”, destacó el titular del MIDAGRI, Vladimir Cuno.