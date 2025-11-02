Alcalde de Sullana pide declarar la provincia en estado de emergencia ante aumento de la criminalidad

En amplia entrevista con RPP, Marlem Mogollón, alcalde de la provincia piurana de Sullana, solicitó al Gobierno se declare nuevamente el estado de emergencia en su jurisdicción, por el alarmante aumento de la criminalidad.

"Estamos solicitando el estado de emergencia otra vez para la provincia de Sullana porque persiste el sicariato, persiste la muerte por encargo. Y esto pone a la provincia de Sullana como una zona peligrosa", declaró.

Señaló también que con la declaratoria de emergencia del año 2023 se obtuvo la unidad de flagrancia, las que "están muy bien trabajando, pero faltan fiscales. No hay fiscales dedicados exclusivamente", a esta área, dijo.

ROTACIÓN DE POLICÍAS

Por otro lado, la autoridad municipal pidió una rotación de policías por presunta corrupción, indicó que los agentes estarían involucrados con los extorsionadores. Sustenta esta afirmación tras registrarse el caso de un comisario.

"La solicitud de emergencia también está acompañada con un pedido de cambio o rotación de policías. Hace poco fue capturado el jefe de la comisaría El Obrero, por presuntamente colaborar con la delincuencia", agregó.