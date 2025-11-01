Empresaria es asesinada al interior de su vivienda en Arequipa: sujetos se llevaron dinero y joyas

Una mujer, identificada como Dolores Quispe Almanza, fue estrangulada por sujetos que ingresaron a su casa, ubicada en la asociación de vivienda Virgen de la Candelaria en el distrito arequipeño de Characato.

Trascendió que fueron cuatro sujetos los que ingresaron a la vivienda, por un terreno abandonado ubicado al costado del inmueble, para robar. Ya en el interior estrangularon a la empresaria que se resistió al asalto.

VENTA DE API

De la casa los criminales se llevaron cuatro mil soles y joyas. La víctima era una próspera empresaria dedicada a la producción y venta de api, una bebida tradicional que comercializaba en cuatro distritos de Arequipa.

Al lugar llegaron policías y peritos de Criminalística, que recabaron declaraciones de testigos y de los hijos de la víctima. Analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables, informa RPP.