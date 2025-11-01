Al menos dos muertos y cuatro desaparecidos deja caída de camioneta a un río en La Libertad

Según primeras informaciones, el despiste y caída de una camioneta al río Marañón, en el distrito de Chorco, provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad, deja hasta el momento dos fallecidos y cuatro desaparecidos.

La tragedia se registró la mañana de ayer. En la camioneta 4x4 de color rojo, con la inscripción 'Dios siempre me guía', iban seis personas cuando de un momento a otro cayó al río, la unidad trasladaba gran cantidad de pollos.

INTENSAS LLUVIAS

Hasta el momento se ha rescatado los cadáveres de dos personas, mientras que las otras cuatro están reportadas como desaparecidas; no se ha revelado la identidad de las víctimas. Se investiga las causas del accidente.

Familiares de los desaparecidos piden que los agentes de la Policía Nacional use drones para reforzar la búsqueda en el río Marañón, que en los últimos días aumentó su caudal a consecuencia de las lluvias intensas.