Retiro de AFP 2025: conoce como tramitar hasta S/ 21,400 desde tu celular

Los aportantes pueden ingresar a los portales digitales de su AFP para registrar la solicitud según el último número de su DNI.

Desde el pasado martes 21 de octubre, los afiliados al Sistema Privado de Pensiones pueden registrar sus solicitudes para retirar hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21,400. Este nuevo proceso, habilitado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), se realiza exclusivamente a través de las plataformas digitales oficiales, sin ningún costo y de manera totalmente virtual.

Cronograma según el último número del DNI

La Asociación de AFP recordó que los aportantes deben respetar el cronograma de registro establecido de acuerdo con el último dígito de su Documento Nacional de Identidad (DNI), con el fin de evitar la congestión en las páginas web. Los ciudadanos pueden consultar las fechas exactas de atención ingresando al enlace oficial www.asociacionafp.pe/8o-retiro-de-hasta-4-uit, donde se detalla el calendario completo y las condiciones del trámite.

Asimismo, las AFP recalcan que el proceso no requiere intermediarios ni pagos adicionales. Los usuarios solo deben acceder al portal correspondiente el día que les toque y llenar la solicitud siguiendo las indicaciones que aparecen en pantalla. El retiro podrá efectuarse de forma parcial o total, dependiendo de la decisión del afiliado.

En caso de que un trabajador no sepa a qué administradora pertenece, puede verificar esta información en el portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), mediante la opción “Constancia de Afiliación AFP” disponible en servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea. Además, la Asociación de AFP publicó un video tutorial que muestra el procedimiento paso a paso para realizar la solicitud correctamente.