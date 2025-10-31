Desconocido incendia vehículo de comisario en Huaura

En la localidad de Huaura, la camioneta de un comisario terminó reducida a cenizas, luego que un desconocido le lanzó gasolina y le prendió fuego convirtiéndola en chatarra. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este viernes.

Las cámaras de seguridad registraron el hecho. El sujeto, cuya identidad aún se desconoce, llegó hasta la zona conocida como Los Sauces y aprovechó la oscuridad de la noche para incendiar la unidad de color guinda.

La unidad vandalizada pertenece al comisario Miguel Castro Castillo, quien se ha mostrado consternado tras este incidente y se retiró momentáneamente del cargo para tomar un descanso junto a sus familiares.

OPERATIVOS

Cabe precisar que, tras el hecho, agentes de la Policía Nacional desplegaron varios operativos cerca al lugar de los hechos para dar con el paradero del responsable. En tanto, miembros del Cuerpo de Bomberos se aproximaron para atender la emergencia.

(Con información de Canal N)