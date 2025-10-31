Golpe al juego ilegal: Mincetur destruye 557 tragamonedas sin licencia en todo el país

La acción busca frenar el juego clandestino y proteger a menores de edad en diversas regiones del Perú.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) dio un nuevo golpe contra la ilegalidad al destruir 557 máquinas tragamonedas que operaban fuera del marco legal en distintas regiones del Perú. Esta intervención, considerada la primera gran jornada del año contra el juego ilegal, reafirma el compromiso del Gobierno con la defensa de la legalidad, la protección de los menores y la transparencia en el sector.

“Se trata de máquinas ubicadas en espacios sin licencias ni registros, que no pagan impuestos. Es parte de la lucha que mantenemos contra el juego ilegal y la falta de control en casinos y tragamonedas”, explicó la viceministra de Turismo, Aracelly Laca Ramos.

Los equipos destruidos fueron incautados en Lima, Áncash, Cajamarca, Huánuco, Loreto, Arequipa, Pasco, San Martín y Junín. Del total, 359 provenían de locales sin autorización alguna y 198 fueron confiscadas por haber sido utilizadas para atraer o permitir el acceso de menores de edad.

El Mincetur, a través de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, mantiene una labor constante de fiscalización y control. En lo que va del 2025, ha clausurado cuatro salas de tragamonedas que operaban clandestinamente en zonas de difícil acceso como Sicuani (Cusco) y Mazamari (Junín), además de cerrar temporalmente ocho locales de apuestas deportivas sin licencia.

Estas acciones se ejecutan bajo la Ley N.° 27153, que regula la explotación de juegos de casino y tragamonedas en el país.