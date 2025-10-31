Hallan cuerpo calcinado en Piura: habría sido arrojado hace tres días en la carretera Paita-Sullana

Un hallazgo de la Policía Nacional del Perú (PNP) causó la alarma entre los ciudadanos de Piura después de que se reportara que un cuerpo se encontraba calcinado en la carretera Paita-Sullana, a pocos metros de un grifo.

De acuerdo a la información compartida por los agentes de la PNP, el cadáver estaba en un estado de descomposición, debido a que, presuntamente había sido arrojado hace tres días en la vía después de haber sido asesinado.

PENSARON QUE EL CUERPO DE UNA PERSONA DESAPARECIDA

Tras llevar el cuerpo hacía la morgue de Piura, unos ciudadanos se apersonaron hacía el establecimiento y pensaron que el cuerpo pertenencia a Enmanuel Guidino Gonzáles (29) por las características, sin embargo, no era la persona reportada como desaparecida hace más de un mes.

“Por las características no parece que fuera él, pero de todas maneras vamos a esperar lo que diga Medicina Legal pues se harán pericias, pruebas dactilares y otros”, comentaron los parientes de Guidino Gonzáles sospechando que el cadáver era de él.