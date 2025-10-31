BCRP: Perú se consolida como una de las economías más sólidas de Latinoamérica

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reafirmó que el país mantiene fundamentos económicos sólidos pese al escenario global incierto. Durante el Perú Banking & Finance Summit 2025, el gerente de Política Monetaria del BCRP, Carlos Montoro, aseguró que el Perú se consolida como una de las economías más fuertes de América Latina, con indicadores macroeconómicos estables y una gestión fiscal prudente.

PROYECCIONES FAVORABLES

Montoro explicó que la depreciación del dólar, los altos precios de los metales y la reducción del petróleo han favorecido los términos de intercambio, impulsando el superávit comercial y la cuenta corriente positiva. En ese contexto, la balanza de pagos muestra una posición “altamente favorable” que continuará en 2025 y 2026.

El representante del BCRP detalló que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá 3,2% en 2025 y 2,9% en 2026, impulsado por la agricultura, minería y gasto privado. Además, la demanda interna avanzará 5,1% y la inversión privada se expandirá en 6,5% en 2025. En tanto, el empleo formal sigue aumentando en los sectores agropecuario, comercio y servicios, consolidando el dinamismo económico interno.

INFLACIÓN BAJO CONTROL

El BCRP también destacó que la inflación peruana es la más baja de la región, ubicándose dentro del rango meta desde abril de 2024. “La inflación sin alimentos y energía alcanzó 1,8% en setiembre, y se prevé que cierre en 1,7% en 2025 y 2% en 2026”, precisó Montoro.

En paralelo, el presidente de transición José Jerí se reunió con el titular del BCRP, Julio Velarde, y la ministra de Economía, Denisse Miralles, para coordinar medidas que fortalezcan la estabilidad monetaria y la confianza de los inversionistas.