¡Tragedia en Ayacucho! Un muerto y varios heridos deja caída de cornisa de iglesia

En horas de la mañana de este jueves 30 de octubre, la caída de un cornisa de la iglesia Compañía de Jesús en el Centro Histórico de Huamanga, en Ayacucho, dejó como saldo una persona muerta y varios heridos, quienes fueron trasladados de inmediato a diferentes establecimientos de salud para recibir atención médica.

PERJUDICADOS NO ERAN FELIGRESES

Las personas que resultaron perjudicadas por el desplome de la estructura no eran feligreses, sino que se encontraban esperando en los exteriores del Banco de la Nación de la ciudad para ingresar al establecimiento.

En las imágenes compartidas en redes sociales se observa a la víctima mortal tendida en el pavimento, mientras que, los otros heridos recibieron atención por parte de los transeúntes hasta la llegada de las autoridades médicas.

Finalmente, tras el hecho, el monseñor Salvador Piñeiro, actual arzobispo de Ayacucho, hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Cultura (Mincul) para que puedan realizar refacciones en las iglesias de las regiones, ya que, este caso no es el primero en registrarse.