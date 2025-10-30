Trujilo: falso curandero habría abusado de menor de 13 años durante una presunta 'limpia'

Los ciudadanos del distrito La Esperanza, en Trujillo, se han visto mortificados después de que un falso curandero fuera denunciado por un presunto abuso de una menor de 13 años, a quien le ofreció hacerle una 'límpia'.

El acusado respondió al nombre de Jorge Vargas Ulloa (40), quien de acuerdo a la familia de la víctima, el hombre cuenta con antecedentes de haber ultrajado a su propia hija, por lo que, espera que las autoridades de justicia tomen cartas en el asunto.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a la información difundida por los parientes de la menor de 13 años se contactaron con el supuesto curandero, debido a que, buscaban que se realice una limpia en el predio. Con el paso de los días, Vargas Ulloa se ganó la confianza de las personas, para quedarse a solas con la niña.

Una vez solos, Jorge Vargas habría abusado de la menor, a quien amenazó con hacerle algo, si le contaba el suceso a sus padres, sin embargo, la presunta víctima no se quedó callada y le contó todo el hecho a sus apoderados, quien fueron a buscarlo para lincharlo.