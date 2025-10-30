Un muerto y varios heridos de consideración deja caída de cornisa de una iglesia en Ayacucho

Esta tarde, una parte de la estructura de la Iglesia La Compañía de Jesús, ubicada en el Jirón 28 de Julio, en Ayacucho, se desplomó impactando sobre varias personas que circulaban por el sector.

Se reporta 1 muerto y 3 heridos graves quienes fueron trasladados al Hospital Regional para recibir atención, mientras los lesionados leves, cuatro, recibieron los primeros auxilios en el lugar.

OTRO DERRUMBE

Las causas del colapso de la cornisa del templo se desconocen, el estruendo fue tan fuerte que causó pánico entre quienes estaban cerca y los que hacían cola afuera de la iglesia para entrar a visitarla.

Inmediatamente llegaron agentes de la Policía Nacional y personal de serenazgo para acordonar el área y evitar que los curiosos se acerquen, pues podría registrarse otro derrumbe, informa Perú 21.