Feriado del 1 de noviembre: trabajadores recibirán triple pago si laboran ese día

La Cámara de Comercio de Lima recordó que quienes trabajen el Día de Todos los Santos sin descanso sustitutorio deberán recibir tres remuneraciones diarias.

El próximo sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, ha sido establecido como feriado nacional para empleados del sector público y privado, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N.° 713. Esto significa que todos los trabajadores tienen derecho a descansar con goce de haber, es decir, sin descuento alguno en su remuneración mensual.

Sin embargo, quienes presten servicios durante esta jornada sin recibir un descanso compensatorio posterior deberán percibir un pago adicional. Así lo precisó Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), quien explicó que el empleado tendrá derecho a un ingreso equivalente a tres remuneraciones diarias: una por el feriado ya comprendido en su sueldo, otra por la labor efectivamente realizada y una sobretasa adicional del 100%.

¿Cuánto se paga por trabajar el Día de Todos los Santos?

Según la CCL, si un trabajador gana S/ 100 por día y labora el 1 de noviembre sin descanso sustitutorio, recibirá S/ 400 en total: S/ 100 por el feriado, S/ 100 por la jornada efectuada y S/ 200 como bonificación extra. No obstante, la institución aclaró que, en términos prácticos, el beneficio adicional es el doble del salario diario, pues el primer monto ya se incluye en la remuneración mensual.

Finalmente, la Cámara de Comercio precisó que, si el feriado coincide con el día de descanso semanal del trabajador, no corresponde un pago adicional, ya que se considera cubierto dentro de la remuneración ordinaria.