Tragedia en Ayacucho: cuatro mineros fallecieron tras quedar atrapados en un socavón

Según primeras informaciones, el suceso se registró en el distrito de Sancos, ubicado en la provincia de Lucanas, región Ayacucho, donde cuatro trabajadores mineros murieron al quedar atrapados dentro de un socavón.

El hecho ocurrió el martes 28 de octubre, cuando uno de los trabajadores fue reportado como desaparecido dentro de la mina. Tres de sus compañeros intentaron rescatarlo, pero murieron al inhalar gases tóxicos, informa Andina.

MORGUE DE NASCA

Entre las víctimas figuran Jairo Núñez (23) natural de Loreto, quien trabajaba para comprarle una casa a su madre. Así como como Antolín Pizango (33) oriundo de Yurimaguas quien deja tres menores en la orfandad.

Los cuerpos fueron recuperados tras varias horas de intenso trabajo, luego trasladados a la morgue de la ciudad de Ayacucho. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los otros dos mineros fallecidos.