Trujillo: intervienen a policía por pedir presunta coima a un alumno de la Escuela Técnica Superior

Por supuestamente haber cobrado una coima de 200 soles a un alumno de la Escuela Técnica Superior (EESTP) de la Policía Nacional del Perú (PNP), en Trujillo, región La Libertad, fue detenido anoche el suboficial de tercera Miguel Sánchez Linos.

Según se conoció, el cuestionado policía pidió dinero al alumno Luis Manzur del II Batallón a cambio de no elaborar un acta por abandono de puesto de servicio. El estudiante reveló el caso al director de la EESTP, quien denunció al suboficial Sánchez.

COHECHO PASIVO

Tras tomar conocimiento del suceso, los agentes del Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción desplegaron inmediatamente un operativo e intervinieron al agente en su casa, ubicada en urbanización Chicago, en Trujillo.

El caso también fue puesto en conocimiento de la Fiscalía para que inicie diligencias contra el suboficial de la PNP, que será investigado por el presunto delito de cohecho pasivo. El estudiante también será sancionado por abandonar su puesto.