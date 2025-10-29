Hallan ‘bicho’ en lata de anchoveta entregada por Wasi Mikuna en colegio de Juliaca

Un nuevo escándalo golpea al Programa Nacional de Alimentación Escolar (PAE), conocido anteriormente como Wasi Mikuna. En la Institución Inicial Nº 1146 Manco Cápac de Juliaca, una madre de familia halló un presunto “bicho” dentro de una lata de anchoveta entregada a los niños del plantel. El hecho, ocurrido el 12 de octubre, desató la preocupación de los padres y el malestar de las autoridades educativas.

MISTERIOSA DESAPARICIÓN

La directora del colegio, Nancy Amanda Quispe Niebles, activó de inmediato el protocolo de verificación junto a representantes del programa y de la empresa proveedora. Al día siguiente se revisaron otras latas del mismo lote sin encontrar irregularidades; sin embargo, el cuerpo extraño fue guardado para un examen técnico que nunca se realizó. Antes de la fumigación municipal del plantel, el presunto “bicho” desapareció misteriosamente de la oficina donde estaba almacenado.

El 28 de octubre, representantes de la Dirección Regional de Salud (Diresa) y la Dirección General de Salud acudieron al colegio para iniciar las indagaciones. Aunque el caso aún no se ha esclarecido, las autoridades sanitarias confirmaron que se están tomando medidas para determinar si existió negligencia en la cadena de distribución o almacenamiento.

PROGRAMA ALEGA QUE SERÍA UN CRUSTÁCEO INOFENSIVO

Desde el programa PAE–Wasi Mikuna, la coordinadora técnica territorial Sila Cordero sostuvo que el agente extraño hallado correspondería a un crustáceo adherido a las branquias del pescado, descartando un posible contaminante. En un comunicado, la entidad aseguró que se realizaron pruebas en otras instituciones sin hallar irregularidades y que casos similares fueron evaluados por Sanipes en 2024, determinando que dicha especie no representa riesgo para la salud.

No obstante, padres y docentes de Juliaca cuestionan esta versión, pues no se realizó ningún análisis técnico del material encontrado. “No pueden afirmar que es un crustáceo sin pruebas. Desapareció misteriosamente, y eso debe investigarse”, expresó Quispe Niebles, exigiendo la intervención de la Fiscalía para esclarecer el hecho. (Con información de La República)