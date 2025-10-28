Tras 25 años desaparecida, adulta mayor es localizada con vida en Chiclayo

Una historia de búsqueda y esperanza terminó con un emotivo reencuentro familiar en Chiclayo. María Olga Arana Romero, de 69 años, fue localizada con vida tras 25 años de su desaparición en Lima, viviendo como indigente en las calles de la ciudad.

El hallazgo se produjo gracias a una alerta generada por el Centro de Monitoreo de Seguridad Ciudadana del distrito de José Leonardo Ortiz, que detectó la presencia de una mujer en estado de abandono y con signos de demencia senil. Personal del Serenazgo intervino de inmediato, asegurando su protección y brindando asistencia durante todo el proceso.

La identidad de María Olga Arana Romero fue confirmada durante la intervención, lo que permitió a la Municipalidad contactar a sus familiares en Lima. Horas después, la hermana de la adulta mayor y otros familiares llegaron a Chiclayo y vivieron un emotivo reencuentro después de 25 años de búsqueda.

UN CUMPLEAÑOS LLENO DE EMOCIONES

La hermana de Arana Romero agradeció al Serenazgo por su rápida acción y destacó que el hallazgo coincidió con el cumpleaños de María Olga, haciendo que el reencuentro fuese aún más especial y emotivo para toda la familia.

(infobae perú)