Provincia de Pataz: techo de comisaría colapsa tras intensas lluvias de los últimos días

Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de la región La Libertad, el techo de la comisaría del distrito de Tayabamba, en la provincia de Pataz, colapsó debido a las intensas lluvias que se registran en los últimos días.

Personal de Defensa Civil determinó que toda la infraestructura de la sede policial, el techo y algunas paredes están en riesgo de derrumbarse, lo que ha comprometido una sala de recepción, la oficina principal y hasta los dormitorios de los agentes.

INFRAESTRUCTUTA PELIGROSA

Actualmente, el techo de esta comisaría se encontraba sostenido con troncos de madera y carrizo. La infraestructura es un verdadero peligro para la vida de los policías y de todas las personas que diariamente llegan a poner una denuncia o a pedir ayuda.

Asimismo, en el mismo distrito, se han registrado 12 casas con daños de consideración, 23 familias damnificadas y otras 16 afectadas por las intensas lluvias. Según el reporte del Senamhi, las precipitaciones continuarán en los próximos días, informa RPP.