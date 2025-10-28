Ataque a balazos contra camioneta deja dos heridos en Trujillo: se escucharon unos 30 disparos

Esta madrugada, dos personas resultaron heridas luego que la camioneta en la que se movilizaban fuera atacada a balazos por unos desconocidos en la urbanización San Andrés, en Trujillo.

El incidente se registró alrededor de la 01:30 a.m., en la cuadra 2 de la calle San Martín, en los exteriores de un edificio. Los alarmados vecinos señalaron que escucharon al menos 20 disparos.

ABRIERON FUEGO

Según testigos, los atacantes iban a bordo de un automóvil y abrieron fuego contra sus víctimas cuando estos detuvieron la camioneta un momento, luego huyeron con rumbo desconocido.

Los ocupantes de la camioneta fueron auxiliados y trasladados a una clínica cercana. Hasta la zona llegaron efectivos del Escuadrón de Emergencia, quienes quedaron a cargo de las pesquisas.