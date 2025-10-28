Incendio afectó sede de la FAP en Tacna: Fuego consumió oficinas construidas de cobertura liviana

Un incendio se registró, la tarde de ayer, en las instalaciones de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) ubicada en la avenida Billinghurst, en la región Tacna, causando alarma entre el personal militar y vecinos de la zona.

Según se conoció, el fuego consumió rápidamente una casona construida con madera y cobertura liviana, así como otras oficinas. Los bomberos llegaron para controlar las llamas que se propagaban rápidamente.

Los hombres de rojo denunciaron que no había agua en los hidrantes, que no podían trabajar, los vecinos informaron que en la zona a partir de las 14 horas se corta diariamente el suministro de agua potable.

CAUSAS DEL INCENDIO

Los bomberos inmediatamente se dirigieron hasta otras zonas para extraer el líquido elemento para extinguir las llamas. Después de unas horas llegaron cisternas con agua de distintos municipios y del gobierno regional.

Luego de una extenuante lucha de tres horas los bomberos lograron controlar el fuego. El siniestro no dejó heridos ni fallecidos. Las autoridades investigan para determinar las causas del voraz incendio, informa Correo.