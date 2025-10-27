Ayacucho: Puente metálico se desploma antes de su inauguración

Un puente modular aún en construcción colapsó en el distrito de Anco, provincia de La Mar, región Ayacucho. El incidente ocurrió durante labores de mantenimiento vial, dejando incomunicadas varias localidades del sur del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

El siniestro se produjo mientras la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho (DRTC) realizaba trabajos de recuperación de la vía que conecta las comunidades de Toccate y Chiquintirca.

El colapso ocasionó daños materiales considerables y afectó parte de la estructura del ducto principal de gas natural de Camisea, a la altura del kilómetro 193, según el reporte de las autoridades locales.

TRÁNSITO SE ENCUENTRA INTERRUMPIDO

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas; sin embargo, el tránsito vehicular y peatonal quedó interrumpido. Personal de la Policía Nacional, junto con técnicos de la DRTC y de Transportadora de Gas del Perú (TGP), inspeccionan la zona para determinar las causas del colapso y evaluar la magnitud de los daños.

Las autoridades locales exhortaron a la población a mantenerse alejada del área afectada hasta que culminen las labores de evaluación técnica e inspección de la zona afectada. Testigos aseguran que la inestabilidad del terreno y la falta de medidas preventivas adecuadas durante el montaje del puente habría sido una de las causas.

Hasta el momento, ninguna autoridad regional ni sectorial ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el colapso del puente modular, mientras la población espera soluciones para restablecer la comunicación entre las comunidades afectadas.