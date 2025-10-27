Interno que escapó del penal de Piura fue capturado mientras intentaba robar una moto

La Policía Nacional capturó esta mañana a Krisman Nizama Ponce, alias 'Loco Krisman', interno del penal de varones de Piura que se fugó la noche del sábado 18 de octubre. La detención se realizó en el distrito de Cura Mori, cuando el hombre intentaba robar una motocicleta frente a una vivienda, informó el jefe de la región policial, Manuel Farías.

Krisman Nizama se encontraba en prisión preventiva tras ser detenido en marzo del año pasado por presuntamente extorsionar a un empresario en Talara. El interno había escapado del penal mientras era trasladado al tópico del establecimiento penitenciario para recibir tratamiento psiquiátrico, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en su momento.

El operativo que permitió su captura se realizó tras la alerta de una familia que observó el intento de robo y dio aviso a la policía, lo que llevó a la detención inmediata del prófugo. La acción evitó que el presunto delincuente continuara cometiendo actos delictivos en la zona.

MEDIDAS TRAS LA FUGA DEL INTERNO

Tras la fuga de 'Loco Krisman', el INPE informó que el director y subdirector del Penal de Varones de Piura, ubicado en el caserío Río Seco, fueron removidos de sus cargos. Además, cinco trabajadores del centro penitenciario fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el escape del interno.