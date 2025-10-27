MIdagri: Perú logra apertura del mercado de Filipinas para la exportación de palta Hass

Luego de un sostenido trabajo de gestión técnica, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), suscribió el Plan de Trabajo Operativo que establece los procedimientos y requisitos fitosanitarios para la exportación de palta Hass peruana a Filipinas, un mercado con más de 110 millones de consumidores.

Este acuerdo es resultado de un proceso de cooperación bilateral entre el SENASA del Perú y el Bureau of Plant Industry (BPI) del Departamento de Agricultura de Filipinas, que culminó con la definición de los requisitos fitosanitarios para el ingreso del producto peruano, garantizando la trazabilidad y sanidad agraria en toda la cadena de exportación.

“Este nuevo logro reafirma la confianza internacional en el sistema fitosanitario del Perú y abre oportunidades para nuestros productores de palta Hass, quienes mantienen altos estándares de sanidad reconocidos en los principales mercados del mundo”, destacó el titular del MIDAGRI, Vladimir Cuno Salcedo.

De acuerdo con el Plan de Trabajo, el SENASA remitirá a la autoridad filipina una lista de lugares de producción y plantas empacadoras certificadas, las cuales contarán con monitoreo permanente de plagas cuarentenarias, como moscas de la fruta y Stenoma catenifer, asegurando la trazabilidad y calidad de cada envío.

Foto: Midagri

Durante la reunión bilateral realizada la ciudad de Manila en Filipinas, también se abordó los avances en el análisis de riesgo para uva de mesa y cítricos peruanos, destacándose el progreso alcanzado en el caso de la uva, cuyo proceso técnico está más adelantado.

“Este es un paso importante en la estrategia de apertura de nuevos mercados para la agroexportación peruana. Desde el SENASA seguimos fortaleciendo nuestras acciones de vigilancia, certificación y control fitosanitario, garantizando que los productos agrícolas peruanos cumplan los más altos estándares internacionales”, señaló la jefa del SENASA, Vilma Gutarra.

La autoridad también resaltó que este nuevo acceso representa una oportunidad para los pequeños y medianos productores, quienes cada vez se integran más a las cadenas de exportación gracias al acompañamiento técnico del SENASA y al trabajo articulado con el sector privado.

Según registros oficiales del SENASA, la palta peruana continúa consolidándose como uno de los principales productos de exportación agraria del país. Hasta octubre de 2025, las exportaciones alcanzaron las 763 mil toneladas, lo que representa un incremento del 35% respecto al mismo periodo del año anterior.

Este nuevo acceso permitirá potenciar a los productores de la pequeña agricultura dedicada a la producción de palta, principalmente de la zona andina.

Cabe resaltar que el Perú cuenta hoy con 68 mercados abiertos para la palta, y el SENASA continúa gestionando el acceso a nuevos destinos como Taiwán, Nueva Zelanda, Australia y Vietnam.