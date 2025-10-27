LAP exige al MTC respetar contrato del Jorge Chávez tras suspensión temporal de la TUUA internacional

Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, pidió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) cumplir con los compromisos asumidos luego de que se anunciara la suspensión temporal del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia Internacional, medida que debía aplicarse desde el 27 de octubre.

LAP: SUSPENSIÓN NO DEBE DESVIRTUARSE

A través de un comunicado, LAP señaló que la suspensión del cobro, prevista hasta el 7 de diciembre de 2025, no debe interpretarse como una renuncia a su derecho contractual. La empresa destacó que tanto el MTC como OSITRAN reconocieron la validez del Contrato de Concesión del Jorge Chávez y su adenda 6, que facultan a la concesionaria a aplicar la TUUA a los pasajeros que hagan escala internacional en Lima.

La compañía enfatizó que esta medida debe ir acompañada del cumplimiento de los acuerdos establecidos en la mesa de trabajo del 23 de octubre, donde se acordó modificar el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil para transparentar los costos del transporte aéreo e incluirlos claramente en los boletos de viaje, en beneficio de los usuarios.

AJUSTES TARIFARIOS

LAP también informó que se evaluará una nueva adenda para ajustar la TUUA de Transferencia Doméstica, actualmente no aplicada, buscando alternativas desde el Estado para no afectar al usuario ni comprometer la recuperación de la inversión privada.

Por su parte, OSITRAN continuará con el proceso de fijación tarifaria, garantizando que se respete la legalidad, objetividad y predictibilidad del marco regulatorio. Mientras tanto, el cobro de la tarifa —equivalente a 12.67 dólares por pasajero en conexión internacional— permanecerá suspendido temporalmente hasta que se aprueben las tarifas definitivas.

CONTEXTO DE LA MEDIDA

El MTC confirmó el último sábado que el cobro de la TUUA se postergó para evitar confusión entre los pasajeros y permitir que se culminen los procesos de revisión técnica. LAP reiteró que su compromiso es mantener la transparencia y fortalecer la cooperación con las autoridades para garantizar un servicio eficiente y competitivo en el principal terminal aéreo del país.