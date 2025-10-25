Nuevo friaje afectará al Perú desde el lunes: se prevé descenso de temperaturas y lluvias intensas

El Senamhi alertó sobre la llegada del vigesimoquinto friaje del año, que provocará bajas temperaturas, fuertes vientos y tormentas eléctricas en varias regiones del país.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió sobre la llegada de una nueva masa de aire frío que ingresará al territorio nacional la madrugada del lunes 27 de octubre, marcando el inicio del vigesimoquinto friaje del año. Este fenómeno recorrerá la selva sur, central y norte, y se mantendrá hasta el jueves 30, alterando de manera significativa las condiciones del clima en esas zonas.

De acuerdo con el pronóstico, el friaje generará lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y vientos que alcanzarán velocidades de hasta 45 kilómetros por hora. El organismo también informó que habrá una persistente cobertura nubosa durante el día y un notable descenso de la temperatura, que será aún más marcado durante las noches, especialmente en la selva sur.

El Senamhi precisó que en regiones como Madre de Dios, Puno y Cusco las temperaturas podrían descender hasta los 19 °C, mientras que en la selva central, en sectores del sur de Ucayali, se registrarían valores cercanos a los 20 °C. Por esta razón, se emitieron dos alertas naranjas: una por lluvias intensas y otra por la caída de las temperaturas, recomendando a la población adoptar medidas de prevención.

INGRESO DE AIRE FRÍO

El friaje, según explicó el Senamhi, es un fenómeno meteorológico causado por el ingreso de masas de aire frío provenientes de la Antártida. Este aire se desplaza de sur a norte por la selva peruana, originando lluvias, tormentas eléctricas y una brusca disminución de la temperatura. Las autoridades instaron a la ciudadanía a mantenerse informada y tomar precauciones ante las bajas temperaturas que afectarán gran parte del país.