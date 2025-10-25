Cajamarca: destruyen socavones, campamentos y maquinaria durante operativo contra la minería ilegal

Agentes de la Policía Nacional realizaron un amplio operativo contra la minería ilegal en distintos sectores de la provincia de Celendín, en la región Cajamarca. Destruyeron 68 socavones y 45 campamentos, así como maquinaria avaluada en más de 260 millones de soles.

La Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional informó que la intervención se ejecutó la tarde de ayer en el marco del plan de operaciones Sierra Norte 2025 contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, actividad que reporta ingresos millonarios a grupos criminales.

ACTIVIDADES CRIMINALES

De acuerdo con las fuerzas policiales, también se intervinieron una moto lineal, 20 poleas con sus respectivas tracas, cuatro winches de izaje, indumentaria, instrumentos y nada menos que 6 mil toneladas de mineral polimetálico en bruto. No hubo detenidos.

“Esta maquinaria, al parecer, vendría desde la ciudad de Lima, con documentos falsos, lo que le permitió pasar por diversos puestos de control de las autoridades competentes y así buscar ser empleada en actividades criminales”, indicaron los investigadores.