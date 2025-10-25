Alumna finge secuestro para no ir al colegio en Arequipa: policías la buscaron por varias horas

Los familiares estaban desesperados. Una estudiante de 13 años fingió haber sido secuestrada para no asistir a clases. La denuncia movilizó a varios agentes de la comisaría de Mariano Melgar, región Arequipa, que iniciaron una intensa búsqueda.

Según las investigaciones, como todos los días la madre dejó a su hija cerca de su colegio, ubicado en el distrito arequipeño de Mariano Melgar. Pero la menor no entró a la escuela y caminó por varios minutos hasta llegar a la calle Manuel Brisch.

SUJETOS ENCAPUCHADOS

En ese lugar, una mujer la encontró sentada en la vía pública. Al acercarse, muy nerviosa la menor dijo que había sido secuestrada, por dos sujetos encapuchados, la había interceptado y llevado a un lugar alejado, donde luego fue abandonada.

Durante su declaración ante la policía, la menor ofreció detalles poco creíbles del secuestro y finalmente confesó que inventó toda la historia porque no quería asistir al colegio, aunque no precisó los motivos que la obligaron a mentir.