Condenan a policías que pidieron coima a dos menores en Huaura: recibieron 9 años de prisión

La Fiscalía de Huaura, región Lima, logró una sentencia ejemplar contra dos policías que exigieron una coima a dos adolescentes durante una intervención. Los agentes Jefferson Piscoya. y Jesús Montenegro, fueron condenados a nueve años de prisión por el delito de cohecho.

Según la investigación, los efectivos intervinieron a los menores de J.M. y J.A., ambos de15 años por circular sin casco de seguridad en una moto, el suceso se registró en 2024, a la entrada de Huaura. En la denuncia los menores indican que recibieron insultos y amenazas.

BILLETERA DIGITAL

Tras subirlos al patrullero les exigieron S/300 para solucionar el problema y no ingresarlos al calabozo de la comisaría de Huaura. Los adolescentes les transfirieron el dinero mediante la billetera digital Yape. Los agentes también se quedaron con sus objetos personales de los menores.

La Fiscalía presentó diversas pruebas, contra los agentes, entre ellas el acta de recepción de la denuncia verbal, la captura de pantalla de la transferencia en Yape, el acta fiscal levantada en la comisaría de Huaura, así como el rol de servicios y las hojas de ruta del patrullaje.