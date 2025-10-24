¡Mal ejemplo! Madre de familia utiliza a su hijo para robar en tienda de Chincha

Un hecho insólito ha llamado la atención de los pobladores de Chincha Alta. Una madre de familia fue captada en el interior de una tienda deportiva junto a su hijo, a quien lo utilizó para robar una serie de prendas del establecimiento.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

En las imágenes compartidas por las cámaras de seguridad del local, se observa a la mujer distrayendo a uno de los vendedores del predio. Tras lograr llamar su atención, el menor se apersonó hacía la prenda que más le gustaba.

Todos los movimientos del niño eran supervisados por su madre, quien, para no levantar ningún tipo de sospecha, fingió realizarle una serie de consultas al trabajador que se encontraba atendiéndola, con el propósito de que no descubran a su pequeño.

Finalmente, el propietario de la tienda de ropa deportiva hizo un llamado a los diversos comerciantes de Chincha Alta en tomar en cuenta esta nueva modalidad de robo. Además, pidió a los agentes de la PNP la pronta detención de la madre de familia, por estar dándole un mal ejemplo a su hijo.