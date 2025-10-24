Senamhi anuncia temperaturas de moderada a fuerte intensidad en Lima y regiones del Perú

En medio de la primavera cálida que atraviesan los ciudadanos desde hace más de un mes, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) lanzó una advertencia a las personas para que tengan cuidado con el incremento de la temperatura.

Por medio de un comunicado difundido en las redes sociales de la entidad, se conoció que se podría registrar un clima caluroso, no solo en Lima, sino en más de 10 regiones, por lo que, hicieron un llamado a los pobladores a tomar medidas al respecto.

“Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”, informaron.

CIUDADES QUE TENDRÁN AUMENTO EN LA TEMPERATURA

En el pronunciamiento difundido por el Senamhi, se conoció que entre las regiones que entraron en alerta naranja se encuentran: Cusco, Huánuco, La Libertad, Pasco, Piura, Tacna, Puno, Ayacucho, Áncash y algunas ciudades más.