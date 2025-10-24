Hinchas cremas generarían más de 4 millones de soles en la economía de Tarma con el posible tricampeonato de la “U”

El esperado duelo entre Universitario de Deportes y la Asociación Deportiva Tarma (ADT) este domingo 26 de octubre no solo definirá el título nacional y el tricampeonato de la “U”, sino que promete un efecto multiplicador en la economía local. La movilización de hinchas cremas hacia Tarma generará millones de soles en consumo directo e indirecto, impulsando el turismo, el comercio y la visibilidad nacional de la ciudad.

El partido movilizaría a decenas de miles de seguidores “cremas” desde diferentes regiones del país, lo que incrementará la demanda de hospedajes, restaurantes, transporte y comercio local. Si al menos 10,000 hinchas gastan entre S/200 y S/300 cada uno —solo en consumo básico— la ciudad recibiría un impacto directo de entre 2 y 3 millones de soles. Sumando efectos indirectos como la reactivación de cadenas de suministro y servicios locales, la cifra podría superar los 4 millones de soles.

Tarma, con una población cercana a los 90 mil habitantes, afrontará una presión sin precedentes sobre su capacidad hotelera. Se espera que los hospedajes lleguen al 100% de ocupación, como ocurrió en Andahuaylas durante la final del año pasado, cuando los visitantes incluso recurrieron al alquiler de viviendas particulares.

VENTAS SE MULTIPLICARÍAN

Comerciantes locales anticipan que sus ventas podrían multiplicarse hasta cinco veces respecto a un fin de semana habitual, especialmente en rubros como gastronomía, bares, souvenirs y transporte. Además, la cobertura mediática y el consumo de merchandising impulsarán la presencia digital del club y de la ciudad en redes sociales.

(infobae Perú)