¡De no creer! Detienen a mujer invidente por tratar de ingresar droga al penal de Piura

En medio de las requisas que se realizan los días de visita en el penal de Piura, los agentes del establecimiento penitenciario intervinieron a una mujer invidente de 47 años por intentar ingresar droga camuflada en una bolsa de víveres.

¿CÓMO SE DIERON CUENTA DE LAS SUSTANCIAS?

De acuerdo al trabajo de los efectivos del INPE, un pimentón llamó su atención, por lo que, decidieron inspeccionarlo, dándose con la sorpresa que en el interior del producto había tres bolsas de polietileno que tenía sustancias ilícitas.

Al ver este incidente, los agentes continuaron con la inspección y encontraron otros vegetales que contenía droga, por lo que, se ordenó la inmediata detención de Jenny R.A.R, quien tiene una ceguera severa desde el 2021, de acuerdo al carnet de Conadis.

Cabe mencionar que, la mujer tiene a su hijo Emanuel Benites Abad, como interno del penal de Piura. Su pariente, se encuentra sentenciado a ocho años de prisión debido a que fue culpado del delito de robo agravado.