Gobierno ratifica continuidad de proyectos de irrigación como eje de la reactivación económica

En el marco del compromiso del Gobierno de transición y reconciliación nacional con la reactivación económica, el Ejecutivo confirmó la realización de los principales proyectos de irrigación a nivel nacional, orientada a garantizar su continuidad. Se trata de una acción que prioriza la reactivación económica, la generación de empleo y la ampliación de la frontera agrícola.

Durante la presentación en el Congreso, con motivo de la solicitud de voto de confianza del nuevo Gabinete, el premier Ernesto Álvarez, expuso los lineamientos del eje 4 de la política sectorial de reactivación económica, destacando el rol estratégico de los proyectos de irrigación en la transformación productiva del país.

En esa misma línea, el Gobierno promoverá la continuidad y el avance medible de los proyectos de irrigación emblemáticos, enfatizando que se cumplirá estrictamente con los procesos G2G (modalidad de Gobierno a Gobierno) y la ejecución de obras como: Chavimochic III, que se encuentra en ejecución bajo contrato G2G (fase 3: procura); Majes Siguas, que inicia su contrato G2G en noviembre.

Estos proyectos generarán un impacto positivo en la generación de empleo directo e indirecto, dinamizando economías locales y fortaleciendo cadenas productivas; además, impulsarán la ampliación de la frontera agrícola mediante la incorporación de nuevas áreas al sistema productivo nacional y fortalecerán la estabilidad económica regional a través del uso eficiente del recurso hídrico y el desarrollo de capacidades locales.

El Ejecutivo precisó que se cuenta con cronogramas reprogramados y aprobados, bajo la dirección de equipos técnicos reforzados y mecanismos de control y transparencia que aseguren el cumplimiento de hitos y resultados concretos para el país.

“El agua no solo es un recurso vital, sino también una herramienta de equidad territorial, competitividad agrícola y dinamismo económico. Desde el Midagri reafirmamos nuestro compromiso de garantizar su uso eficiente y sostenible, impulsando la ejecución y culminación de los proyectos hídricos que fortalecen la agricultura familiar y promueven el desarrollo de las regiones”, señaló el ministro Vladimir Cuno Salcedo.

Finalmente, el Gobierno de transición y reconciliación nacional asumió el compromiso de formalizar e inscribir 60,000 predios rurales, generando seguridad jurídica sobre la tierra. Esto ampliará las oportunidades de desarrollo, permitiendo que los productores accedan a crédito financiero, programas productivos y servicios del Estado que impulsen la inversión y la productividad.