Dúo Pimpinela peruano fue víctima de robo en Piura: delincuentes se llevaron equipos musicales

El restaurante de los imitadores de Pimpinela, Rossalia Timaná y Jhampier Pinedo, ganadores de “Yo Soy 2019", fue saqueado por un grupo de delincuentes en Piura, quienes se llevaron equipos musicales y electrónicos valorados en miles de soles.

La madrugada del lunes 21 de octubre, los asaltantes ingresaron al local desactivando las cámaras de seguridad y permanecieron más de dos horas en el establecimiento, según muestran las imágenes captadas por el sistema de vigilancia.

Los delincuentes se llevaron un televisor, una tablet con pistas musicales y equipos de sonido, herramientas indispensables para las presentaciones del dúo de imitadores peruano.

PÉRDIDA DE MATERIAL ARTÍSTICO

Jhampier Pinedo relató que los objetos robados estaban directamente relacionados con su trabajo artístico. “Se han llevado nuestro material de canto, micrófonos, consola y nuestra tablet, que es lo que más nos duele porque ahí está todo nuestro material de trabajo”, indicó el artista.

Tras el incidente, los afectados presentaron la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional del Perú (PNP), que revisa minuciosamente las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Mientras tanto, los artistas decidieron contratar un servicio privado de vigilancia y exigieron mayor presencia policial para prevenir futuros robos. “Nosotros como empresa tomamos cartas en el asunto”, aseguró Pinedo.