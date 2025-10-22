Nueva crisis en Machu Picchu: empresas Torontoy y Consettur no estarían cumpliendo acuerdo

El alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera, anunció la fiscalización inmediata de las empresas San Antonio de Torontoy y Consettur, responsables del transporte turístico en la ruta Hiram Bingham, que conecta Machu Picchu Pueblo con la ciudadela inca.

La medida se tomó tras el vencimiento del plazo de suspensión del contrato y el incumplimiento del plan de transición supervisado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Según Vera, San Antonio de Torontoy solo trasladó cuatro de los nueve buses comprometidos, lo que impidió iniciar el servicio compartido al 50% con Consettur. Además, Consettur continúa operando con su flota completa de 18 unidades, superando el límite permitido y generando saturación en la vía.

“Si San Antonio de Torontoy no inicia el servicio, se aplicarán las penalidades correspondientes. Y si Consettur sigue operando sin cumplir las disposiciones, se procederá a la incautación de sus vehículos”, advirtió el burgomaestre.

El alcalde recordó que el proceso de licitación para el nuevo servicio turístico ya se encuentra en evaluación técnica y a la espera del informe de compatibilidad del Sernanp. “Esperamos recibir ese informe esta semana para presentarlo a la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM) y culminar el proceso entre diciembre y enero”, indicó.

ALCALDE ADVIERTE QUE PROCESO NO PUEDE POSTERGARSE

El plan de contingencia por 120 días aprobado por la PCM y que debía entrar en marcha el pasado lunes 20 de octubre, establece que ambas empresas deben operar con 50% de sus unidades mientras se implementa la transición.

Vera enfatizó que la PCM tomará las medidas correspondientes si no se cumple el acuerdo firmado, asegurando que el proceso no puede seguir postergándose. “No podemos seguir postergando este proceso. Si Consettur no cumple, actuaremos conforme a ley”, expresó.

(perú21)