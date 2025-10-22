Jorge León Benavides es elegido presidente de la Asociación de Ferias del Perú

La Asociación de Ferias del Perú (AFEP) proyecta para el 2026 lograr un crecimiento del 10% con cifras que llegarán a 6,600 millones de dólares, superando ampliamente los 5,607 millones que mueve el sector anualmente, cifra que representa el 3 % del PBI nacional.

Actualmente, las ferias organizadas por los miembros de la AFEP generan un movimiento económico de 2,400 millones de dólares, con más de 2,010 millones en ventas, contratos y negocios.

Las estimaciones fueron presentadas por Jorge León Benavides, al asumir la presidencia de la Asociación de Ferias del Perú para el periodo 2025 – 2027. Su nombramiento llega en un momento clave: un año electoral marcado por la necesidad de reactivar la economía, atraer inversiones y recuperar la confianza empresarial.

FERIAS FUENTES DE EMPLEO

León Benavides, explicó que el sector ferial también se consolida como fuente de empleo. Este año las 32 ferias asociadas convocaron a más de 726,000 visitantes y 3,080 expositores, generando 11,556 empleos directos e indirectos.

