Huánuco: vecinos lanzan piedras y sillas contra alcalde durante rendición de cuentas

Los pobladores de Margos, enfurecidos por la falta de transparencia en el uso de los recursos municipales, intentaron agredir a la autoridad y causaron destrozos en el local edil.

En Huánuco, la rendición de cuentas del alcalde de Margos, Obdulio Torres, terminó en un estallido de violencia. Los pobladores, indignados por la negativa de la autoridad a informar sobre el manejo de los recursos municipales y el accidente de un volquete, intentaron agredirlo y destrozaron parte del local edil.

Según testigos, la reunión —realizada en la plaza de Armas del distrito— tenía como agenda principal la rendición de cuentas, el informe sobre el volquete municipal accidentado en Chaglla y otros asuntos. Sin embargo, el alcalde se negó a presentar los detalles económicos.

Los vecinos exigían conocer los ingresos por el alquiler del grass sintético, el hotel y el comedor municipal, además de pedir explicaciones por el volquete Scania EGT-772, que fue alquilado a una empresa privada y sufrió un accidente en el que falleció el chofer, un ciudadano de Margos.

Torres pidió disculpas por lo ocurrido y aseguró que el vehículo sería reparado por la empresa arrendataria. No obstante, su explicación solo provocó mayor enojo entre los asistentes, que comenzaron a exigir su vacancia o renuncia inmediata.

SITUACIÓN FUERA DE CONTROL

La situación se salió de control cuando los manifestantes lanzaron sillas y piedras contra el local municipal, rompiendo vidrios y enfrentándose a la Policía. Un agente resultó herido durante los disturbios. Un contingente policial procedente de Huánuco tuvo que trasladarse hasta Margos para rescatar al alcalde, quien fue evacuado en medio de insultos, piedras y botellas arrojadas por los enfurecidos vecinos.