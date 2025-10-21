Mujer muere tras somterse a una liposucción en Arequipa: cirujano con paradero desconocido

En busca de tener el cuerpo perfecto, una mujer identificada como Patricia Sucacahua Vargas acudió a un centro de cirugía estética en el Hospital Municipal de Cerro Colorado, en Arequipa, para someterse a una liposucción, terminó perdiendo la vida.

Al conocerse la noticia, las autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron en busca del cirujano encargado de haber realizado la operación, sin embargo, se tuvo la noticia de que se encuentra con un paradero desconocido.

OPERACIÓN HABRÍA SIDO EN UNA CLÍNICA ALQUILADA

Tras este hecho, el director del Hospital Municipal de Cerro Colorado, Gustavo Rondón Fudinaga, mencionó que la operación realizada por Dennis Steve Vargas Torres, fue en una sala alquilada dentro del nosocomio.

“Nuestro hospital funciona como una clínica abierta en lo quirúrgico. Los médicos alquilan las salas para sus operaciones, pero nosotros garantizamos que los exámenes preoperatorios, consentimientos informados y equipamiento cumplan los protocolos establecidos", dijo