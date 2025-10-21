Loreto: comunero muere tras ser atacado por una anaconda en la frontera entre Perú y Ecuador

Un trágico incidente ocurrió en la región Loreto, donde un comunero perdió la vida tras ser atacado por una anaconda en una comunidad cercana a la frontera entre Perú y Ecuador. Según testigos, el hombre fue sorprendido por el reptil mientras trabajaba en el bosque, en una zona remota caracterizada por la presencia de cochas y quebradas, hábitat natural de esta especie.

ATAQUE EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO

De acuerdo con versiones locales, la víctima fue inmovilizada por el animal antes de poder pedir auxilio. En un video difundido por medios regionales se observa cómo varios pobladores intentaron rescatarlo al escuchar sus gritos, pero lo encontraron completamente envuelto por la serpiente, que lo había estrangulado con su cuerpo.

Las anacondas verdes (Eunectes murinus), comunes en la Amazonía peruana, pueden alcanzar más de cinco metros de longitud y utilizan el método de constricción para asfixiar a sus presas antes de devorarlas. La fuerza del reptil fue tal que, pese a los esfuerzos de los comuneros, el hombre no logró sobrevivir.

AUTORIDADES INVESTIGAN EL HECHO

El cuerpo fue trasladado a la comunidad más cercana mientras las autoridades locales realizan las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima, y se espera un pronunciamiento oficial de las entidades regionales sobre las circunstancias exactas del ataque.

El caso ha generado conmoción en las comunidades fronterizas de Loreto, donde los pobladores han solicitado mayor presencia de personal de rescate y control de fauna silvestre ante el riesgo de encuentros con especies de gran tamaño en zonas selváticas.