¡HOY inicia retiro de AFP 2025! Conoce el link oficial y el cronograma

A partir de este martes 21 de octubre de 2025, los afiliados al Sistema Privado de Pensiones podrán iniciar el trámite para el octavo retiro AFP 2025, según confirmó la Asociación de AFP. El procedimiento se realizará únicamente de manera digital, a través de los portales oficiales de cada AFP, y permitirá el retiro de hasta 4 UIT —equivalente a S/ 21 400— del fondo individual del afiliado.

CRONOGRAMA DE SOLICITUDES SEGÚN DNI

El registro de solicitudes se realizará conforme al último dígito o letra del DNI.

1️⃣ Si tu DNI termina en letra, podrás solicitar tu retiro el 21 de octubre y el 19 de noviembre.

2️⃣ Si termina en 0, el 22 y 23 de octubre, y el 20 de noviembre.

3️⃣ Si termina en 1, el 24 y 27 de octubre, y el 21 de noviembre.

4️⃣ Si termina en 2, el 28 y 29 de octubre, y el 24 de noviembre.

5️⃣ Si termina en 3, el 30 y 31 de octubre, y el 25 de noviembre.

6️⃣ Si termina en 4, el 3, 4 y 26 de noviembre.

7️⃣ Si termina en 5, el 5, 6 y 27 de noviembre.

8️⃣ Si termina en 6, el 7, 10 y 28 de noviembre.

9️⃣ Si termina en 7, el 11 y 12 de noviembre, y el 1 de diciembre.

🔟 Si termina en 8, el 13 y 14 de noviembre, y el 2 de diciembre.

Finalmente, quienes tengan DNI terminado en 9 podrán hacerlo el 17 y 18 de noviembre, y el 3 de diciembre. El periodo libre para cualquier DNI será del 4 de diciembre al 18 de enero.

ENLACES OFICIALES

La solicitud del retiro AFP 2025 será gratuita y 100% digital, a través de los siguientes portales oficiales:

AFP Habitat: retiro.afphabitat.com.pe

AFP Integra: www.afpintegra.pe

Prima AFP: www.prima.com.pe

Profuturo AFP: www.profuturo.com.pe

Si no recuerdas a qué AFP perteneces, puedes consultarlo en el portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) mediante la opción “Constancia de Afiliación AFP”. Las autoridades recomiendan evitar enlaces de procedencia desconocida o compartidos por redes sociales, ya que podrían ser falsos y utilizados para intentos de fraude digital.

DETALLES DEL DESEMBOLSO

El retiro se realizará en cuatro armadas mensuales de 1 UIT (S/5 350) cada una, comenzando 30 días después del registro de la solicitud. Además, los afiliados podrán desistir del trámite una sola vez, hasta 10 días antes del primer desembolso.

El monto disponible dependerá del saldo acumulado en la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) de cada afiliado. La SBS recuerda que cualquier modificación o actualización oficial del proceso se comunicará únicamente por los canales institucionales de las AFP y del propio regulador.