Puno: destruyen nueve laboratorios clandestinos de elaboración de droga

Durante una operación, la Policía Nacional halló e incineró miles de kilos de insumos y coca en proceso de transformación en zonas de difícil acceso dentro de la selva puneña.

Nueve laboratorios clandestinos destinados a la elaboración de droga fueron destruidos por la Policía Nacional del Perú durante una operación de interdicción ejecutada en el distrito de San Pedro de Putina Punco, provincia de Sandia, en la región Puno. El operativo fue desarrollado por agentes de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) Sur Oriente, quienes lograron ubicar los centros de producción en zonas selváticas de difícil acceso.

Según el reporte policial, los laboratorios estaban situados en los sectores de Azara, Victoria, Miraflores, Arco Punco, Ñacaris, Chicall y Pampas de Moho, áreas que forman parte de la selva alta puneña. En estos lugares se encontraron grandes cantidades de insumos químicos y productos en pleno proceso de transformación destinados a la producción de pasta básica de cocaína.

Durante la intervención se decomisaron e incineraron aproximadamente 7 200 kilogramos de coca molida, 1 500 kilogramos de hoja de coca seca, 2 504 kilogramos de hidrocarburos y 48 000 kilogramos de detritus, además de herramientas y materiales empleados en la elaboración de droga. Las operaciones se realizaron bajo estrictas medidas de seguridad debido a las condiciones geográficas y la presencia de cultivos ilegales en la zona.

RUTA DEL NARCOTRÁFICO

Las autoridades antidrogas precisaron que esta acción forma parte de las estrategias permanentes contra el tráfico ilícito de drogas en la selva puneña, considerada una de las principales rutas del narcotráfico en el sur del país. Asimismo, reiteraron su compromiso de continuar con los operativos para desarticular las redes criminales dedicadas al acopio y procesamiento de hoja de coca.