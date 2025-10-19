MIDAGRI inaugura XI Feria Nacional de Ganado Lechero de Raza Holstein y Brown Swiss

Más de 200 ejemplares de las razas Holstein y Brown Swiss se exhiben en La Molina en una jornada que impulsa la ganadería lechera nacional.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) inauguró la XI Feria Nacional de Ganado Lechero de Raza Holstein y Brown Swiss, evento que reúne a los mejores ejemplares del país y promueve el desarrollo de la cadena láctea nacional.

La ceremonia se realizó en las instalaciones de la Universidad Nacional Agraria La Molina y fue presidida por el viceministro Orlando Chirinos Trujillo, quien destacó la importancia de esta feria como un espacio de encuentro entre ganaderos, productores, empresas e instituciones vinculadas al sector.

“Esta feria no solo celebra la excelencia genética de nuestras razas Holstein y Brown Swiss, sino también el esfuerzo de los ganaderos que impulsan el desarrollo sostenible de la ganadería lechera peruana”, señaló el viceministro Chirinos durante su discurso inaugural.

El evento, organizado por la Asociación Holstein del Perú, cuenta con la participación de ganaderos provenientes de diversas regiones del país como Lima, La Libertad, Ica, Arequipa, Áncash, Cusco y Huancavelica, quienes exhiben cerca de 200 ejemplares de ganado vacuno registrado.

Además del juzgamiento de ganado, la feria incluye exposiciones comerciales, zona de quesos regionales, actividades académicas, concursos interuniversitarios y espacios de networking, promoviendo la innovación y el fortalecimiento de la ganadería familiar.

De acuerdo con el MIDAGRI, la ganadería lechera es una de las principales actividades productivas del país, involucrando a más de 450 mil pequeños productores que contribuyen a una producción anual superior a 2.2 millones de toneladas de leche fresca. Las regiones de Cajamarca, Lima, Arequipa, La Libertad y Puno concentran el 63.9% de la producción nacional.

El viceministro Chirinos anunció también que el ministerio viene trabajando, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la propuesta técnica del Sistema Nacional de Identificación y Trazabilidad Único de Ganado Bovino, que permitirá fortalecer la sanidad y productividad del sector.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento del sector lechero nacional, promoviendo políticas que impulsen la productividad, la formalización, la sanidad animal y el acceso a nuevos mercados”, subrayó el representante del MIDAGRI.

La XI Feria Nacional de Ganado Lechero de Raza Holstein y Brown Swiss se desarrolla hasta el domingo 19 de octubre en el campus de la Universidad Nacional Agraria La Molina, consolidándose como una vitrina nacional de innovación, competitividad y calidad genética.