Ucayali: Pensión 65 lleva atención a comunidades nativas a bordo de embarcación fluvial

Más de 150 usuarios de pueblos shipibo-konibo, ashaninka y ashéninka cobraron su subvención económica, recibieron atención médica y lentes de lectura durante la campaña PIAS “Río Ucayali” 2025.

Más de 150 adultos mayores de 12 comunidades nativas de los pueblos shipibo-konibo, ashaninka y ashéninka, ubicadas en los distritos de Tahuanía (Atalaya) e Iparía (Coronel Portillo), fueron atendidos por el programa Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) a bordo de la embarcación fluvial de las Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS). Los beneficiarios pudieron cobrar su subvención económica y acceder a diversos servicios del Estado en zonas de difícil acceso de Ucayali.

Durante la tercera campaña fluvial PIAS “Río Ucayali” 2025, los adultos mayores retiraron sus S/350 mediante el módulo del Banco de la Nación y recibieron lentes para ver de cerca y con protección UV. Asimismo, accedieron a consultas médicas, vacunación contra la influenza y neumococo, además de orientación en salud preventiva y promoción del bienestar.

La Unidad Territorial de Pensión 65 en Ucayali destacó que 14 adultos mayores lograron obtener su tarjeta de débito gracias a la articulación entre entidades del Estado, lo que les permitirá cobrar su subvención de forma más rápida y segura. Entre ellos figuran Luis Ríos Campos, María Luisa Chumpate y Asunción Coro, quienes expresaron su alegría por el incremento de S/100 en el apoyo económico que reciben desde este año.

CAMPAÑA RÍO UCAYALI

El programa Pensión 65 también promueve la revaloración de los saberes tradicionales de los adultos mayores mediante la iniciativa Saberes Productivos, que impulsa pequeños emprendimientos locales. La campaña “Río Ucayali”, iniciada el 26 de septiembre, busca acercar los servicios del Estado a las poblaciones más vulnerables de la región, donde actualmente Pensión 65 atiende a más de 19 000 usuarios.