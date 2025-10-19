Amenazan de muerte al nuevo director del penal de Chincha por traslado de alias 'Cabezón Pier'

El nuevo director del penal de Chincha, Juan Herrera Rozas, es víctima de amenazas contra su integridad física y la de su familia, luego de intensificar operativos para detectar sustancias y artículos ilícitos, así como el traslado de internos involucrados en estas acciones.

A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que las amenazas también comprenden al jefe de seguridad del citado penal. De acuerdo con la institución, al teléfono personal del director han llegado videos donde se ven pistolas con municiones.

Los delincuentes advirtieron que atentarán contra ambos funcionarios si se ejecuta el traslado de un interno de alta peligrosidad, identificado como Edinson Pier Flores Pinto (alias ‘Cabezón Pier’), quien se encuentra recluido por homicidio calificado y robo agravado.

Disponen acciones

Tras conocerse estas amenazas, el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, dispuso que el personal de la Oficina de Asuntos Internos se constituya al recinto penitenciario para las indagaciones pertinentes.

Facilidad para investigaciones y respaldo a funcionarios

El INPE aseguró que brindará todas las facilidades a las autoridades competentes para las investigaciones respectivas, con el fin de desarticular las redes criminales y asegurar la protección de los funcionarios.

"La institución reitera su respaldo total a sus funcionarios penitenciarios y expresa su rechazo categórico a cualquier forma de amenaza o intimidación destinada a obstaculizar el ejercicio independiente de la función penitenciaria", finaliza el comunicado de la institución.